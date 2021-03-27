Туляки вносят свой вклад в восстановлении исторических ландшафтов Куликова поля

Тула, 27 марта. Более 300 килограммов макулатуры собрали туляки в рамках экологического праздника «Дело бумажное - для природы важное!». Не первый год в музее-заповеднике «Куликово поле» проходит эта акция. На вырученные средства будут закуплены саженцы деревьев для восстановления исторических ландшафтов Первого ратного поля России.

«Идея эта появилась несколько лет назад. Сначала сами сотрудники нашего музея приносили из дома старые книги, газеты, журналы. Теперь решили подключить к этому и наших посетителей. Люди активно и с удовольствием принимают в этом участие», — рассказала ФАН инженер-эколог музея-заповедника «Куликово поле» Ирина Розова.

Одна акция, а столько важных функций выполняет. Люди освобождают свое жилье от хлама, вторсырье идет на переработку и таким образом получает новую жизнь. А самая главная цель этой акции — закупка саженцев для восстановления исторических ландшафтов музея-заповедника.

«Одно из летописных мест, связанных с Куликовом полем — это «Зеленая дубрава». Это ключевое летописное место. Упоминание о ней есть и в «Задонщине», и в «Сказании о Мамаевом побоище». Именно в этой дубраве располагался засадный полк, который и решил исход Куликовской битвы. С тех пор прошло шесть веков. За это время ландшафт сильно изменился: леса вырублены, участки распаханы», — говорит заведующая отделом природы музея-заповедника «Куликово поле» Ольга Бурцева.

И вот когда появился музее-заповедник «Куликово поле», было принято решение восстанавливать исторические ландшафты. Ведь именно они являются главным объектом для показа. Началось это еще в 80-е годы прошлого века. Работа по восстановлению лесов долгая, продолжается она и по сей день.

«Процесс это и трудоемкий, и наукоемкий, и требующий много времени. А началось все с почвенных изысканий. Ведь надо было определить местонахождение дубравы в далеком 1380 году. Пришлось привлекать почвоведов. Только они могли помочь определить, где в 14 веке были леса, а где – безлесные участки. И благодаря этому появилась карта исторического ландшафта», — продолжает Ольга.

Много сделано за прошедшие десятилетия в этой сфере. Например, «Зеленая дубрава» восстановлена полностью, а это порядка 50 гектаров. Но еще столько же, по словам специалистов, предстоит восстановить. Это ландшафты рядом. И они имеют не меньшее значение, чем дубрава.

«Никто и никогда не занимался восстановлением исторического ландшафта. Этот эксперимент – единственный в мировой практике. Сложность в том, что все приходилось делать методом проб и ошибок. И на «Куликовом поле» в этой сфере добились блестящих результатов», — говорит Ольга Бурцева.

Ученые назвали возможный видовой состав: это ясень, дуб, клен. И как только было определено место, началась посадка. Сейчас первым посаженным деревцам более 15 лет. Они прекрасно прижились. Сейчас за дубравой ведется наблюдение, мониторинг, уход. Но на Куликовом поле были и другие крупные лесные массивы, например балка «Рыбий верх». Ее восстановлением сотрудники музея-заповедника занимаются сейчас.

Именно здесь уже этой весной высадят молодые деревца, которые будут закуплены, в том числе, и на деньги, вырученные от сдачи макулатуры.

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