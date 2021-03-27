Военные инженеры отработали восстановление объектов после «авиаудара» под Саратовом

Саратов, 27 марта. Батальон аэродромно-технического обеспечения успешно справился с учениями в Саратовской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Тренировочный процесс предполагал вывод из строя объектов летного поля после авиационного удара условного оппонента. Российские военные инженеры успешно отработали скоростное восстановление взлетно-посадочной полосы, стоянки, а также рулежных дорожек.

Военные применили специальные инженерные средства. Также сообщается, что особое внимание было уделено выполнению задач согласно установленным временным интервалам.

В учениях были задействованы порядка 100 военнослужащих и более 30 единиц техники.

Также ранее стало известно, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» отразят атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях в Североморске.