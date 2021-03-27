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Нападение на патруль и бурение нефтяных скважин — что произошло в Ливии 27 марта

Нападение на патруль и призыв правозащитников к новому кабмину — что произошло в Ливии 27 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 27 марта 2021 года.

Происшествия

Вооруженные люди на автомобилях с тонированными стеклами обстреляли патруль возле контрольно-пропускного пункта в Триполи в районе Вади ар-Рабиа. Несколько человек ранены.

 

Двое пострадали при взрыве мины в районе между Бувейрат аль-Хасун и контрольно-пропускным пунктом № 50. Эту информацию подтвердил представитель Оперативного штаба вооруженных сил Западного региона по Сирту и Аль-Джуфре бригадный генерал Абдель Хади Дарах.

Политика

Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) в Ливии призвала новый Президентский совет и кабинет министров Абд аль-Хамида Дабибы пересмотреть меморандумы о взаимопонимании, заключенные ранее триполитанским Правительством национального согласия с Мальтой и Италией. В заявлении правозащитников утверждается, что прежние договоренности в отношении нелегальной миграции противоречат гуманитарным ценностям и международным нормам.

 

Организация Human Rights Watch обратилась к переходному Правительству национального единства с призывом обеспечить проведение общих справедливых и свободных выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года. В заявлении также говорится, что новый кабмин должен взять на себя обязательства по улучшению ситуации с правами человека в стране.

Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи выразил соболезнования египетскому народу и семьям погибших в результате крушения поездов в провинции Сохаг. При столкновении двух пассажирских составов 26 марта в 365 километрах от Каира погибли по меньшей мере 32 человека и 165 получили ранения.

Высший государственный совет также опубликовал письмо-соболезнование в своем Facebook-аккаунте, адресованное правительству и гражданам Египта в связи с железнодорожной катастрофой.

 

Министерство обороны Турции заявило, что продолжает проводить обучение вооруженных сил в Западном регионе Ливии в рамках соглашения о военном сотрудничестве, заключенного в конце 2019 года Реджепом Тайипом Эрдоганом с экс-главой триполитанского Президентского совета Файезом Сарраджем. Личный состав подготавливают турецкие инструкторы, которые обязаны покинуть территорию страны в соответствии с женевскими соглашениями.

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар встретился с главой Миссии ООН по поддержке в Ливии Яном Кубишем в штаб-квартире в населенном пункте Ар-Раджма. 

Экономика

Sirt Oil Company объявила о начале буровых и инжиниринговых работ в бассейне Мурзук. Организация уже направила группу специалистов на участок MN 101, переданный ей на основании постановления Национальной нефтяной корпорации (ННК) № 141 от 2007 года по увеличению производственных мощностей.

Общество

Апелляционный суд Триполи вынес смертный приговор через расстрел боевику Мухаммаду Нафару за преступления, совершенные им в городе Бенгази в составе экстремистской группировки.

 

Кандидат на пост главы Ливийской футбольной федерации (LFF) Ибрагим Шак не смог вылететь из аэропорта Митига, расположенного вблизи Триполи, в восточный город Тобрук, где завтра пройдет голосование по определению нового руководителя организации. Обстоятельства, из-за которых он не попал на свой рейс, не уточняются.

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