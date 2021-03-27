Нападение на патруль и бурение нефтяных скважин — что произошло в Ливии 27 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 27 марта 2021 года.

Происшествия

Вооруженные люди на автомобилях с тонированными стеклами обстреляли патруль возле контрольно-пропускного пункта в Триполи в районе Вади ар-Рабиа. Несколько человек ранены.

Двое пострадали при взрыве мины в районе между Бувейрат аль-Хасун и контрольно-пропускным пунктом № 50. Эту информацию подтвердил представитель Оперативного штаба вооруженных сил Западного региона по Сирту и Аль-Джуфре бригадный генерал Абдель Хади Дарах.

Политика

Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) в Ливии призвала новый Президентский совет и кабинет министров Абд аль-Хамида Дабибы пересмотреть меморандумы о взаимопонимании, заключенные ранее триполитанским Правительством национального согласия с Мальтой и Италией. В заявлении правозащитников утверждается, что прежние договоренности в отношении нелегальной миграции противоречат гуманитарным ценностям и международным нормам.

Организация Human Rights Watch обратилась к переходному Правительству национального единства с призывом обеспечить проведение общих справедливых и свободных выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года. В заявлении также говорится, что новый кабмин должен взять на себя обязательства по улучшению ситуации с правами человека в стране.

ليبيا: على الحكومة الجديدة منح الأولوية لحقوق الإنسان https://t.co/dix0N7GQve حققوا العدالة والمساءلة قبل التصويت — Steph Le Bref (@Steph80335) March 25, 2021

Председатель Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи выразил соболезнования египетскому народу и семьям погибших в результате крушения поездов в провинции Сохаг. При столкновении двух пассажирских составов 26 марта в 365 километрах от Каира погибли по меньшей мере 32 человека и 165 получили ранения.

#برقية_تعزية



سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة



نبعث لسيادتكم وللحكومة والشعب المصري الشقيق بخالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا الحادث الأليم جراء تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.



د. محمد يونس المنفي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي pic.twitter.com/cRy1gaIfB6 — فراج جويده الدبوسى لمنفى (@dr_faraag_g_a) March 26, 2021

Высший государственный совет также опубликовал письмо-соболезнование в своем Facebook-аккаунте, адресованное правительству и гражданам Египта в связи с железнодорожной катастрофой.

Министерство обороны Турции заявило, что продолжает проводить обучение вооруженных сил в Западном регионе Ливии в рамках соглашения о военном сотрудничестве, заключенного в конце 2019 года Реджепом Тайипом Эрдоганом с экс-главой триполитанского Президентского совета Файезом Сарраджем. Личный состав подготавливают турецкие инструкторы, которые обязаны покинуть территорию страны в соответствии с женевскими соглашениями.

Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere “Sınıf Okulu İntibak Eğitimi” veriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/xTZs51R48a — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2021

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар встретился с главой Миссии ООН по поддержке в Ливии Яном Кубишем в штаб-квартире в населенном пункте Ар-Раджма.

Экономика

Sirt Oil Company объявила о начале буровых и инжиниринговых работ в бассейне Мурзук. Организация уже направила группу специалистов на участок MN 101, переданный ей на основании постановления Национальной нефтяной корпорации (ННК) № 141 от 2007 года по увеличению производственных мощностей.

Общество

Апелляционный суд Триполи вынес смертный приговор через расстрел боевику Мухаммаду Нафару за преступления, совершенные им в городе Бенгази в составе экстремистской группировки.

#ليبيا - إصدار حكما حضوريا من محكمة استئناف #طرابلس علي المتطرف ( محمد التواتي محمد النفار ) من مواليد 1982 سكان مدينة #جالو بالإعدام رميا بالرصاص ،لإنضمامه إلى مجموعات متطرفة ومقاتلتة القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة ( بنغازي ) والصادر في 2 فبراير 2021 .. — أخبار القوات المسلحة (@AkhbarAlkuat) March 27, 2021

Кандидат на пост главы Ливийской футбольной федерации (LFF) Ибрагим Шак не смог вылететь из аэропорта Митига, расположенного вблизи Триполи, в восточный город Тобрук, где завтра пройдет голосование по определению нового руководителя организации. Обстоятельства, из-за которых он не попал на свой рейс, не уточняются.