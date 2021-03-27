Военнослужащие ЮВО приняли участие в окружном этапе конкурса «Танковый биатлон»

Волгоград, 27 марта. Танковые экипажи Южного военного округа приняли участие в окружном этапе конкурса «Танковый биатлон» на полигоне Прудбой.

В маневрах были задействованы танкисты, представляющие Ростовскую и Волгоградскую области, Ставропольский край, Крым и республики Северного Кавказа. Все они прошли через спортивный этап конкурса, приняли участие в эстафете и индивидуальной гонке.

Лучшим по итогам окружного этапа стал танковый взвод 8-й общевойсковой армии ЮВО. Второе место в конкурсе «Танковый биатлон» заняла команда 58-й общевойсковой армии, а тройку призеров замкнули танкисты 49-й общевойсковой армии.

Отмечается, что впервые на трассу «Танкового биатлона» вышли экипажи танков Т-90. Для них был создан отдельный зачет.

Ранее сообщалось, что в ЦВО около двух тысяч военных из Поволжья и Сибири приняли участие в масштабных учениях по противодействию терроризму.