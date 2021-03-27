Один человек погиб в ДТП в Брянской области

Брянск, 27 марта. Две легковушки столкнулись на смоленской трассе под Брянском. Один человек погиб, сообщили в ГИБДД по региону.

Смертельное ДТП произошло на 160-м км автодороги в Жуковском районе области. Инициатором аварии стал 30-летний водитель «Лады», который врезался в автомобиль Volkswagen Passat. По предварительной версии, мужчина на отечественном авто совершал обгон и не смог сделать безопасный маневр.

В результате две машины столкнулись. В аварии смертельные травмы получила пассажирка иномарки — 26-летняя девушка. Она скончалась до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все подробности и обстоятельства случившегося.

На трассе Пенза — Тамбов произошло дорожное происшествие с участием легковушки и фуры. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в большегруз, сообщал сайт 360tv.ru. Есть погибшие.