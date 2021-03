Инцидент в Суэцком канале вынудил Сирию ограничить потребление топлива

Дамаск, 27 марта. Министерство нефти Сирии официально объявило о рационализации расходов топлива для транспорта, хлебопекарен и государственных учреждений. Эта мера связана с приостановкой навигации в Суэцком канале, что привело к прекращению поставок иранской нефти в республику.

Судно Ever Given, принадлежащее тайваньской компании Evergreen Marine, перегородило канал утром 23 марта. Это произошло после посадки носовой части на мель при прохождении 151 километра сооружения.

Изначально администрация Суэцкого канала сообщила, что погода стала основным фактором произошедшего. Мощный циклон в этом регионе способствовал значительным волнениям на море, а песчаная буря ухудшила видимость экипажа.

Dozens of ships have been delayed by the grounding of a vessel in Egypt's Suez Canal.



The 400-metre, 224,000-tonne Ever Given was stranded Tuesday morning after losing the ability to steer amid high winds and a dust storm: https://t.co/Shn4LMD7Tk pic.twitter.com/NChq8Hr6sF