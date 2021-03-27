Инцидент в Суэцком канале вынудил Сирию ограничить потребление топлива

Дамаск, 27 марта. Министерство нефти Сирии официально объявило о рационализации расходов топлива для транспорта, хлебопекарен и государственных учреждений. Эта мера связана с приостановкой навигации в Суэцком канале, что привело к прекращению поставок иранской нефти в республику.

Резонансная случайность

Судно Ever Given, принадлежащее тайваньской компании Evergreen Marine, перегородило канал утром 23 марта. Это произошло после посадки носовой части на мель при прохождении 151 километра сооружения.

Изначально администрация Суэцкого канала сообщила, что погода стала основным фактором произошедшего. Мощный циклон в этом регионе способствовал значительным волнениям на море, а песчаная буря ухудшила видимость экипажа.

Dozens of ships have been delayed by the grounding of a vessel in Egypt's Suez Canal.



The 400-metre, 224,000-tonne Ever Given was stranded Tuesday morning after losing the ability to steer amid high winds and a dust storm: https://t.co/Shn4LMD7Tk pic.twitter.com/NChq8Hr6sF — The Weather Network (@weathernetwork) March 24, 2021

Передняя часть судна углубилась в край канала на пять метров. Сейчас на месте непрерывно работают экскаваторы, пытаясь достаточно углубить берег для последующей буксировки контейнеровоза.

Что известно на текущий момент

К вечеру 27 марта из-под судна извлечено более 20 тысяч тонн песка и грунта. Это позволило незначительно сдвинуть корабль при помощи десяти буксиров, однако затор сохраняется. В настоящий момент в этой «пробке» находится 321 судно.

Тем временем в район инцидента выдвинулись американские военные специалисты. Известно, что США сами предложили помощь в снятии контейнеровоза с мели, для чего будут применены дноуглубительные судна.

Suez Canal: US Navy to send expert team to assist with stuck Ever Given as latest refloating attempt fails | The Independent https://t.co/48lur6kXnQ — candacemariecooper (@candies2639) March 27, 2021

Кроме того, сегодня управление Суэцкого канала официально отвергло погодные условия в качестве основной причины случившегося. В настоящий момент продолжается расследование.

«Все документы скопированы и имеются у нас. Расследование может выявить ошибку капитана или штурмана на судне. <…> Песчаная буря с сильными ветрами в день инцидента — это не основные причины», — сообщил глава администрации Усама Рабиа.

Вместе с этим власти не могут точно сказать, когда именно произойдет высвобождение судна.

«Спекулировать относительно даты окончания операции по снятию корабля бесполезно, здесь играют роль много факторов, в том числе реакция корабля на операцию», — добавил Рабиа.

Пока что затор приносит около 6,66 миллионов долларов убытка ежеминутно.