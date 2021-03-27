Онлайн-покупки станут дороже для российских пользователей Mastercard

Москва, 27 марта. Международная платежная система Mastercard собирается поднять для российских клиентов межбанковские комиссии за оплату картами товаров и услуг в интернете.

С копией соответствующего документа ознакомились корреспонденты РИА Новости. Согласно представленной информации, рост тарифов с 1 апреля 2021 года составит от 30 до 50%. Показатель будет зависеть от класса банковской карты.

«При оплате картами товаров и услуг ретейлер получает от суммы покупки потребителя 97–99%, остальное идет на оплату эквайринга», — сообщает издание.

На данный момент наибольшая составляющая такого тарифа — это комиссия, которую обслуживающая платежи кредитная организация отдает в пользу банка, выпустившего карту. Величина платежа зависит от класса карты. Российское банковское сообщество выступает против регулирования эквайринга. Тарифный баланс эффективнее устанавливается самим рынком, уверены представители финансовых организаций.

Mastercard собирается поддерживать платежи и переводы в криптовалюте. Об этом стало известно из заявления вице-президента компании Раджи Дамодарана.