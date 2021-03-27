Диетолог раскрыл, как не допустить весеннего авитаминоза

Москва, 27 марта. Весенний авитаминоз может привести к нарушению обменных процессов в организме, но его можно вовремя предотвратить, заявила врач-диетолог Елена Златинская.

Бледность кожи, выпадение и ломкость волос, хрупкость ногтей и сонливость — все это является признаками дефицита витаминов. В период холодной весны лучше отказаться от употребления сахаросодержащих продуктов, фастфуда и кондитерских изделий. Рацион должен состоять из морепродуктов, нежирного мяса, фруктов, овощей и кисломолочных продуктов. Кроме того, каждый день следует есть зелень, сообщает Nation News.

Нехватку фолиевой кислоты в организме помогут восполнить бобовые, зеленые листовые овощи и печень. В случае дефицита В12 лучше употреблять рыбу, яйца, геркулес и молоко. Восполнить запасы витамина С помогут квашеная капуста, помидоры, брокколи и красный перец. Источником витамина А считаются сливочное масло и темно-зеленые овощи. Семена и орехи содержат витамин Е.

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