Названа возможная причина крушения мотодельтаплана в Челябинской области

Челябинск, 27 марта. Нарушение правил эксплуатации и безопасности полета могло послужить причиной падения моторного дельтаплана в в районе поселка Александровка, сообщил источник ФАН.

По предварительным данным, погибший пилот — 45-летний житель Челябинска умер на месте происшествия. По факту трагедии также будет проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов Уральской транспортной прокуратурой.

На месте ЧП также работает следственно-оперативная группа. Действия правоохранительных органов координирует транспортный прокурор Златоуста.