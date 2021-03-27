Цискаридзе объяснил, почему ему не понравилось на Мальдивах

Москва, 27 марта. Артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал о главных недостатках мест, в которых ему доводилось отдыхать во время отпуска.

Сейчас большой популярностью среди российских звезд пользуются Мальдивы, поскольку из-за пандемии выбор стран для отдыха сильно ограничен. Цискаридзе тоже бывал на райских островах, причем целых четыре раза, но на элитном курорте ему не понравилось.

«Мне было не очень. Мне не подходит еда. Я чувствую эту опресненную воду. Я кавказец, мне все должно иметь вкус», — пожаловался педагог в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Обычно Цискаридзе отдыхает с большой компанией друзей в разных местах. Например, после начала пандемии он ездил в Астрахань и отдыхал в Сочи «дикарем». Этот опыт понравился артисту, поскольку был очень необычным. Однако педагога разочаровали сочинские цены.

«Никакие Мальдивы и Сейшелы не сравнятся с Сочи. Меня очень смешило, что ты просто вышел, поел мороженое, салат — и 13–15 тысяч [рублей] у тебя нет», — поделился Цискаридзе.

На мальдивский отдых ранее жаловалась певица Наташа Королева, улетевшая на острова вместе с супругом. Недовольство исполнительницы вызвали высокие цены.