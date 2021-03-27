Депутат Рады предрекает войну на Украине из-за плохих отношений между США и Россией

Киев, 27 марта. Полномасштабный конфликт может возникнуть на Украине в случае начала холодной войны между США и Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Депутат рассказал, что сегодня мир стоит на пороге «огромного противостояния». Ожидается новый виток холодной войны между США, Россией и Китаем. Об этом Шевченко сообщил в эфире на YouTube-канале.

«А из истории я знаю, что, если эти сверхдержавы, которые обладают ядерным оружием и никогда в принципе не будут (воевать. — Прим. ред.) друг с другом напрямую, значит где-то в мире происходят горячие точки. Горячей точкой, которой, я предполагаю, может стать Украина», — рассказал депутат.

Шевченко отметил, что те события, которые сейчас происходят на Украине, запросто смогут «развернуться в полномасштабную войну».

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Россия является страной, с которой необходимо вести диалог.