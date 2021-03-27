Туроператор TUI Россия полностью перешел в собственность семьи Мордашовых

Москва, 27 марта. Владея совместным предприятием со структурой Алексея Мордашова, туристический концерн TUI Group имел долю в размере 49%. Теперь компания вышла из СП.

Называющая себя крупнейшим в мире туристическим холдингом немецкая структура TUI Group окончательно вышла из состава владельцев своего российского представительства. По информации Лондонской биржи, концерн продал 10% совместного предприятия TUI Russia компании KN-Holding, которая ранее аккумулировала у себя 90% ценных бумаг СП.

Сумма сделки составила 11,9 млн долларов, таким образом, стоимость всего пакета акций российского туроператора оценивается в 119 млн долларов. В TUI сообщили, что от погашения части непогашенных кредитов при закрытии соглашения была получена денежная выгода.

KN-Holding принадлежит Кириллу и Никите Мордашовым и является мажоритарным владельцем Unifirm. Последняя владеет примерно 30,1% TUI Group.

В России летом 2021 года может стартовать расширенная программа туристического кешбэка для студентов и школьников, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Тем временем власти Воронежской области готовят нормативную базу для реализации нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как отмечает INFOX, целью является предоставление качественного регионального туристического продукта, эффективное использование инфраструктуры, увеличение количества рабочих мест и объема поступающих в бюджет налогов.