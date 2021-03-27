Ляйсан Утяшева появилась в нежном образе на шоу «Танцы»

Москва, 27 марта. Художественная гимнастка и супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева в 2003-2004 гг. стала двукратной чемпионкой Европы. Девушка ушла из спорта из-за травм, но сумела найти себя в роли телеведущей. При этом Утяшева прекрасно справляется и с ролью мамы и жены. С Волей она воспитывает двоих детей — дочку Софию и сына Роберта. Несмотря на роды, девушка сумела похудеть и теперь вновь хвастается точеной фигурой, — пишет Teleprogramma.pro.

Утяшева умеет распределять свое время. Если в январе она уделяла время путешествиям с семьей, отдыхала на Мальдивах и в Дубае, то в марте она активно взялась за работу. Без дела Ляйсан сидеть не умеет. Несмотря на то, что шоу «Танцы» в этом году пришлось приостановить из-за коронавируса, спустя три месяца съемки были восстановлены. Ляйсан очень этому обрадовалась. Ведь ей снова нужно будет блистать на сцене и поддерживать участников. В предыдущем выпуске были сформированы команды участников, а в этом жюри уже сделали свой первый выбор, отправив домой несколько танцоров.

Для съемок в новом выпуске Утяшева предпочла женственные образы. Она появилась на съемках в нежно-розовом платье-бюстье с разрезом. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Второй аутфит супруги Павла Воли представлял собой белоснежное платье с ниспадающими рукавами и прозрачным корсетом. Платье устремилось в пол, чем значительно вытянуло ее силуэт.

«Сегодня особенный день для нашего проекта — три звездных гостя. Невероятно эмоциональный концерт на одном дыхании… надеюсь вы почувствуете эту атмосферу через экран и вам будет так же круто, как нам было в зале!» — заявила Утяшева.

В жюри на этот раз отметились певец Егор Крид, Даня Милохин и молодой певец Ваня Дмитриенко. Подписчики Утяшевой по достоинству оценили луки Утяшевой.

«Вы прекрасны в любом образе», «Красавица как и всегда», «Самая восхитительная женщина», «Не узнала сразу. Образ впечатляет», — написали поклонники на ее странице в Instagram.

Ранее стало известно о кардинальном смене образа Ляйсан Утяшевой. Фанаты пришли в восторг от новой прически звезды.