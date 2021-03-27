Стало известно, кого дети Киркорова называют «мамой»

Москва, 27 марта. Вокруг популярного артиста Филиппа Киркорова всегда огромное количество женщин. В своем интервью для программы «Ты не поверишь!» артист впервые назвал имя своей «фаворитки».

Филиппа Киркорова всегда сопровождают прекрасные женщины, среди них популярные артистки Ани Лорак, Анастасия Стоцкая и даже Ольга Бузова. Однако ни одна из них не удостоилась почетного звания «невеста». Кроме таинственной Екатерины Гусевой. Вместе с диджеем поп-король уже четыре года. В эфире программы «Ты не поверишь!» показаны кадры, как артисты целуются и признаются друг другу в любви.

«Невеста, ребят, все, я невеста! Я чувствую», — говорит про себя московский диджей Гусева.

По заверению корреспондентов НТВ, дети известного артиста уже давно называют 38-летнюю артистку своей мамой. Гусева очень много времени проводит с Аллой-Викторией и Мартином-Кристином и даже помогает им готовиться к школьным занятиям. Диджей призналась, что она очень ласкова с детьми своего «возлюбленного», но при этом свою 15-летнюю дочь воспитывает в строгости.

Кандидатуру Гусевой на роль хозяйки в доме Киркорова одобрил даже его отец. Однако певица уверяет, что в этой ситуации решать будет исключительно сам артист.

Многие поклонники поп-короля уверены, что с ним начинающая исполнительница не будет ни в чем нуждаться. Только на содержание своего элитного особняка в поселке на Мякининском полуострове артист ежемесячно тратит порядка 2 миллионов рублей.