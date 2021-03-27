Диетолог назвал помогающий сбросить лишний вес орган

Москва, 27 марта. Диетолог из Уфы Регина Ахуньянова, известная в социальных сетях как Регина Доктор, рассказала, какой орган помогает человеку похудеть.

Медик объяснила, что основной орган, способствующий избавлению от лишнего веса, — это легкие. Дело в том, что избыток простых углеводов превращается в триглицериды и хранится в жировых клетках. Для похудения необходимо, чтобы триглицериды окислились.

«Углекислый газ выводится с помощью выдоха. А вода — через почки, кишечник и пот», — написала Ахуньянова в своем Instagram-аккаунте.

Однако просто дышать — мало, подчеркнула специалист. Из рациона также важно убрать избыток простых углеводов. Кроме того, многое зависит от хорошей работы печени и почек. Например, при ожирении печени процесс похудения будет идти медленнее.

Российский диетолог Елена Соломатина ранее назвала правила приготовления идеального завтрака. Первый прием пищи должен включать в себя белки, жиры и углеводы, уточнила она. При этом важно сделать завтрак сбалансированным.