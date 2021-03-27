Иномарку разорвало на части после столкновения со столбом в Воронеже

Воронеж, 27 марта. Daewoo Nexia превратилась в груду металла после серьезной аварии на улице Антонова-Овсеенко. О погибших и пострадавших пока информации нет.

За рулем иномарки находился 24-летний водитель. Он двигался с бульвара Победы в сторону Московского проспекта. По непонятной причине мужчина не справился с управлением и влетел в дорожный столб. От удара автомобиль перевернулся на бок. По словам свидетелей, воронежца увезли на скорой помощи.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и полиция. Чтобы вытащить водителя, спасателям пришлось разрезать автомобиль. Правоохранители организовали проверку по факту данного ДТП.

Два человека погибли в жуткой аварии с участием фуры в Аксае, сообщал ФАН. Грузовик Scania врезался в военный автомобиль, который стоял на обочине.