Александр Ревва сам чистит трубы в своем коттедже

Москва, 27 марта. Резидент юмористического шоу Comedy Club и певец Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, признался, что лично следит за состоянием труб в своем коттедже.

Артист живет в закрытом элитном поселке в двухуровневом роскошном доме, площадь которого составляет 250 квадратных метров. Ревва не боится грязной работы и лично прочищает трубы в целях профилактики.

«Я каждый день проверяю трубы. С утра начинаю день — я лазаю по трубам. Проверяйте трубы, друзья, особенно медные трубы. Потому что они могут очень сильно вас изменить», — сказал юморист в программе «Ты не поверишь!».

Александр Ревва живет со своей супругой Анжеликой, на которой он женат с 2007 года. Пара воспитывает двоих дочерей — Алису и Амели.

Недавно резидент Comedy Club признался, что был очень закомплексованным ребенком. Победить неуверенность в себе артист смог лишь когда стал мужчиной. Юморист говорил, что спастись от комплексов ему помогла потеря девственности. При этом первый сексуальный опыт Ревва, по его словам, приобрел в 20 лет. Сейчас же Артур Пирожков является одним из секс-символов отечественного шоу-бизнеса.