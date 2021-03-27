Названы главные преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»

Москва, 27 марта. Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» обладает рядом преимуществ. Об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

Главное преимущество пептидной вакцины заложено в ее конструкции. Прежде всего речь идет о безвредности и возможности многократной ревакцинации. Кроме того, препарат, созданный в центре «Вектор», устойчив к любым мутациям COVID-19. Специалисты намеренно отслеживают распространение разных штаммов коронавируса, в числе которых британский, бразильский, южноафриканский и калифорнийский.

«Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», — объяснил Рыжиков в эфире телеканала «Россия-24».

Заведующий также рассказал о процессе создания вакцины. В период разработки ученые, по его словам, трудились по 15 часов в день.

Ранее сообщалось, что масштабным производством «Спутника V» в России займутся десять площадок. При этом исключается возможность приобретения вакцины в интернет-магазинах.