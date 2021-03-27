В России одобрили учебник по истории под редакцией Мединского

Москва, 27 марта. Учебник по истории под редакцией экс-главы Министерства культуры РФ Владимира Мединского, который могут начать использовать в школах, одобрили в Минпросвещения России.

Учебные пособия под редакцией Владимира Мединского в ближайшее время будут изданы в России, рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Он подчеркнул, что в субботу учебник по истории бывшего министра одобрили в Минпросвещения РФ.

Школьные выпускные вечера в России в этом году могут пройти в традиционном очном формате. Такое мнение недавно выразили в Министерстве просвещения Российский Федерации.