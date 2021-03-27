Крупную партию вакцины от коронавируса доставили в Петербург

Москва, 27 марта. Более 53 тысяч доз вакцины «Спутник V» приняла фармацевтическая база Санкт-Петербурга, сообщает администрация города.

В сообщении пресс-службы Смольного отмечается, что новая большая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак», или «Спутник V», поступила в Санкт-Петербург в количестве 53 600 доз. Смольный также уточнил, что данная партия является крупнейшей на этой неделе — фармацевтическая база приняла 39 тыс. доз во вторник и 9 тыс. доз — в пятницу. Врачи призывают россиян прививаться и напоминают, что вакцинация приведет к образованию высокого уровня коллективного иммунитета. Именно это поможет победить вирус.

Также сообщалось о краткосрочном приостановлении вакцинации в 30 прививочных пунктах Северной столицы из-за недостатка препарата. Однако это касалось только первого компонента препарата, повторная вакцинация желающих продолжалась.

Ранее российский врач озвучил противопоказания к вакцинации. Основными из них стали кормление грудью, наличие аллергии на компоненты препарата, а также инфекционные болезни, особенно в острой форме.