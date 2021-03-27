Украине придется ответить в ЕСПЧ за нарушение прав крымчан

Симферополь, 27 марта. В Крыму начал работу проект члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной «Своих не бросаем». Об этом сообщила глава Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко. Подробности узнавал корреспондент ФАН.

«В 2014 году на Общекрымском референдуме, который прошел в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами, мы сделали свой выбор. Однако наше волеизъявление не было принято отдельными странами, после чего началось преследование и нарушение прав жителей Крыма», — говорится в сообщении Харитоненко в Instagram.

В интервью корреспонденту ФАН она рассказала о ближайших планах в рамках развернутого в Крыму проекта, а также раскрыла некоторые его детали.

«Нам хочется понять, кто наши единомышленники, кто считает, что их права нарушены. Поэтому я и написала в Instagram, что считаю, что мои права нарушены, и выхожу с инициативой найти своих единомышленников, чтобы понять, сколько же человек тоже считает себя таковыми. Далее мы намерены подавать иск в Европейский суд по правам человека, чтобы отстаивать свои права и заявить, что в 2014 году было принято законное решение о воссоединении [Крыма с Россией]», — объяснила глава администрации Евпатории.

Харитоненко уверена, что сложившаяся вокруг Крыма ситуация совершенно четко нарушает права его жителей, так как многие из них не имеют возможности выехать как на Украину, так и в другие государства, поддержавшие санкции против России и полуострова.

«Сегодня нужно понять, сколько людей откликнется и что они действительно понимают, что их права нарушены. У них оказались там [на Украине] родственники, могилы родных. Важно то, что есть законодательство, которое для одних людей действует, а для других — нет», — добавила собеседница ФАН.

Она подчеркнула, что все иски, поданные крымчанами в ЕСПЧ, будут сопровождаться компетентными юристами.

Ранее Мария Бутина в комментарии ФАН рассказала, что активно работает над вопросом освобождения политзаключенных Украины в рамках своей программы «Своих не бросаем», которую она ведет совместно с RT и Общественной палатой РФ.