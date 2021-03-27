Льготная ипотека осталась дешевле аренды квартиры в нескольких городах РФ

Москва, 27 марта. Специалисты аналитического центра ЦИАН рассказали, в каких городах Российской Федерации гражданам до сих пор дешевле взять жилье в ипотеку, чем платить за его аренду.

Покупка «однушки» в рамках программы льготной ипотеки на новостройки на фоне роста цен осталась выгоднее, чем съем нового жилья, в четырех крупных городах страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование экспертов компании.

«Махачкала, Саратов, Ульяновск, Рязань», — раскрыли информацию в ЦИАН.

В данных четырех субъектах жилищный кредит сегодня оказывается доступнее, чем платеж по аренде однокомнатной квартиры. Разница между съемом жилья в новостройке и средним ежемесячным платежом по льготной ипотеке составила в Махачкале 4,8 тысячи рублей. В Саратове показатель достиг отметки в 1,7 тысячи рублей, в Ульяновске — 1,6 тысячи, а в Рязани — 1,3 тысячи.

Действие программы «Семейная ипотека под 6% годовых» может распространиться на частные дома. Соответствующую инициативу внесло Министерство финансов России.