Новый снимок со съемок седьмого сезона «Сватов» появился в Сети

Москва, 27 марта. Новый сезон сериала «Сваты» — самое ожидаемое событие для российских телезрителей. Недавно на фанатском аккаунте проекта появился уникальный кадр, сделанный во время съемок.

Когда точно выйдет новый сезон, пока неизвестно. Сейчас актеры заняты другими проектами, поскольку работа над «Сватами» приостановлена на неопределенный срок.

Недавно поклонники сериала нашли фотографию, которая была сделана во время работы над проектом. Снимок разместили на странице актрисы Татьяны Кравченко. На нем актриса позирует вместе с коллегой Федором Добронравовым. Их окружает толпа ряженных в народные костюмы артистов, у некоторых в руках музыкальные инструменты.

По информации в Сети, фото было сделано год назад в Белоруссии, где и проходят основные съемки новых серий. Актеры должны были вернуться на площадку в мае, однако это оказалось неосуществимым из-за пандемии. Уже год как фанаты в неведении, когда актеры вернутся к работе.

Долгое время фанаты надеялись, что проект вернется на экраны летом 2021 года. Однако все эти слухи развеял исполнитель главной роли в «Сватах» Федор Добронравов. Он отметил, что границы между странами все еще закрыты, и пока в мире «что-то не изменится», они не смогут вернуться к сериалу.