Украинский вице-премьер Резников пообещал «выдворить» россиян из Крыма

Киев, 27 марта. Вице-премьер, министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников рассказал о намерении «выгнать» россиян с территории Крыма.

Украинский политик намерен «выдворить» российских граждан с территории полуострова после его «присоединения» к Незалежной. По словам вице-премьера, россияне приехали с материковой части России в Крым, что якобы «размыть» местное население. Резников призвал отказаться от слова «депортация», но предложил «выгнать» граждан РФ с полуострова в соответствии с якобы правами Украины на «выдворение нежелательных лиц».

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года после референдума. За присоединение к РФ выступили 96,77% избирателей на полуострове. Украина все еще считает регион своей территорией. Однако российские власти неоднократно указывали на выбор крымчан, сделанный в соответствии с международным правом и уставом ООН. Президент России Владимир Путин обращал внимание, что вопрос полуострова «закрыт окончательно».

Ранее политолог Иван Мезюхо указал на фактическое признание Украиной того факта, что Крым стал территорией другого государства. Об этом свидетельствует решение о введение различных блокад на полуострове, пояснил эксперт.