Диетолог из США назвал самые полезные и простые привычки для худеющих

Вашингтон, 27 марта. Желающим сбросить лишний вес людям необходимо помнить о ряде простых правил, которые помогут достигнуть результата. Секреты похудения раскрыл американский диетолог Райли Торнтон.

Человеку, который не может отказаться от употребления чипсов и снеков, стоит прибегнуть к использованию миски, уточнил эксперт. По мнению диетолога, такой способ приема вредной еды позволит контролировать количество съеденного.

Вдобавок к этому, желающим похудеть необходимо завести привычку класть в тарелку больше разноцветной еды, например, овощи и фрукты, добавил Торнтон. Важно помнить о физической активности. Для этого нужно подобрать себе тот вид спорта, который будет приносить удовольствие.

Лучшие варианты для утреннего приема пищи ранее перечислила российский диетолог Елена Соломатина. По ее словам, завтрак требует особого внимания.