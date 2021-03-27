Житель Кольчугина спас провалившуюся в полынью собаку

Кольчугино, 27 марта. Пользователи социальных сетей активно обсуждают видео, где местный житель Владимирской области спасает собаку из полыньи.

Инцидент произошел в Кольчугино: собака провалилась в полынью и не могла никак выбраться на берег. Тогда на помощь животному пришел доброволец — местный житель. Момент спасения удалось запечатлеть на видео.

Животное оказалось достаточно крупным, однако молодой человек сумел вытащить пса из реки. Жители Кольчугино восхитились мужеством парня, о чем написали в соцсетях.