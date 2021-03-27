Взрыв прогремел в окрестностях Дамаска в ходе операции по разминированию

Дамаск, 27 марта. Мощный взрыв прогремел в окрестностях сирийской столицы Дамаск. По данным агентства SANA, он стал следствием операции по ликвидации взрывчатых веществ, которую проводят военнослужащие вблизи города.

Информация о взрыве неподалеку от Дамаска стала появляться в социальных сетях вечером 27 марта. Очевидцы с места событий публиковали кадры, на которых видно, как в окрестностях города поднимается столб густого черного дыма.

Впоследствии государственное информационное агентство SANA сообщило, что в районе, где произошел взрыв, военными проводится операция по поиску и обезвреживанию взрывчатых веществ.

Информации о пострадавших не поступало.