Взрыв прогремел в окрестностях Дамаска в ходе операции по разминированию

Дамаск, 27 марта. Мощный взрыв прогремел в окрестностях сирийской столицы Дамаск. По данным агентства SANA, он стал следствием операции по ликвидации взрывчатых веществ, которую проводят военнослужащие вблизи города.
Информация о взрыве неподалеку от Дамаска стала появляться в социальных сетях вечером 27 марта. Очевидцы с места событий публиковали кадры, на которых видно, как в окрестностях города поднимается столб густого черного дыма.
Powerful #explosion in #Damascus, the #Syrian press talks about the detonation of explosives pic.twitter.com/WhIyDacEFE— Francesco (@FrankCalcagno) March 27, 2021
Впоследствии государственное информационное агентство SANA сообщило, что в районе, где произошел взрыв, военными проводится операция по поиску и обезвреживанию взрывчатых веществ.
Информации о пострадавших не поступало.