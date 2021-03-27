Волочкова расплакалась в эфире шоу Кудрявцевой из-за слов Цискаридзе

Москва, 27 марта. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова не смогла сдержать слез, услышав слова своего коллеги Николая Цискаридзе.

Артисты стали гостями шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии обсуждался конфликт Волочковой с руководством Большого театра, из-за которого она была вынуждена прервать работу в этом культурном учреждении. Цискаридзе стал практически единственным, поддержавшим свою коллегу в трудной ситуации.

«Я не защищал Настю никогда. Я просто говорил: «Люди, вы понимаете, есть объективные вещи, с которыми я не согласен». Если бы кто-то другой оказался в такой ситуации тотального уничтожения, которая выпала на долю Волочковой, <...> то неизвестно, чем мы бы начали заниматься», — заявил артист.

При этом балетный педагог признался, что все еще ругается с теми, кто нападает на Волочкову. Он всегда заступается за мастерицу шпагатов, когда кто-то говорит, что она не балерина.

«Пусть кто-нибудь сейчас из ныне действующих балерин сможет на таком уровне станцевать «Лебединое озеро». Поверь, их нет. Нынешние вот эти «примы» Большого театра — это позор. Я в очень многом не поддерживаю Настино поведение, но я никогда не буду за это судить», — продолжил Цискаридзе.

Анастасия Волочкова расплакалась, услышав слова своего коллеги. Балерина выразила артисту благодарность за такую поддержку.

«Спасибо тебе большое», — сказала сквозь слезы Волочкова.

Недавно балерина решила попробовать себя в новом амплуа и внезапно запела. Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с ФАН оценил музыкальное творчество артистки.