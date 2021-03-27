В Банке России считают справедливой текущую стоимость нефти

Москва, 27 марта. Фиксируемую на данный момент стоимость черного золота считают справедливой в Центральном банке Российской Федерации.

Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Также представитель ЦБ ответил на вопрос о том, когда ждать роста цен на нефтяном рынке, в ходе выступления в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности.

«Я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти — она вполне справедлива на сегодняшний день», — добавил Швецов.

Цены на нефть уже выше среднесрочных прогнозов регулятора, как стало известно из выступления зампредседателя. Таким образом, регулятор не считает показатели низкими, сообщили в ЦБ РФ.

Первый зампред ЦБ РФ ранее объяснял разницу между финансами, необходимыми для формирования «подушки безопасности», и долгосрочными вложениями. Ошибки допускают неквалифицированные инвесторы, как стало известно из слов Сергея Швецова.