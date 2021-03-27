Рар призвал Германию отказаться от снобизма и начать учиться у России

Москва, 27 марта. Немецкий политолог Александр Рар в интервью «Российской газете» поделился способом преодоления проблем на пути выстраивания здоровых отношений между Россией и Германией, сообщает «ПолитПазл».

По мнению Рара, противостояние России санкциям Запада означает лишь одно — начат серьезный конфликт, который вряд ли закончится для Европы хорошо. Политолог так же напомнил о давней истории взаимоотношений Москвы и Берлина еще со времен царствования Петра I. А вот истоками нынешнего конфликта эксперт считает исключительно цивилизационные противоречия.

Максим Рар подчеркнул, что сегодня Германия, как и весь коллективный Запад почему-то уверены, что «Россия должна встроиться в систему западных ценностей, причем на вторых ролях». По поводу этого у эксперта есть мнение, что при такой точке зрения может сложиться неправильная позиция, которая в будущем превратится в разрушительную.

Истоки происходящего Рар предложил поискать в истории. Он напомнил, что немцы для россиян долгое время были теми у кого можно чему-то научиться. Но есть здесь и обратная сторона медали — когда кто-то постоянно «поучает», то спустя какое-то время к этому волей-неволей появляется отторжение.

Чтобы этого не произошло, Рар предложил свой вариант решения данной проблемы и рассказал, на что должна пойти Германия, чтобы измениться ради восстановления прежних отношений с Россией.

«Здесь прослеживается параллель с сегодняшним днем. Возможно, немцам пора избавиться от снобизма и пересмотреть отношение к русским, подумав, чему можно поучиться у них», — сделал вывод политолог.

Ранее ФАН приводил мнение Максима Рара относительно закрытия украинских СМИ. Он заявил, что на Украине творится полное безобразие, нарушаются права человека, власти затыкают рты всем альтернативным СМИ, а уровень коррупции зашкаливает.