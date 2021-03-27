Всемирный день театра: эволюция от гипокрита до дополненной реальности

На протяжении тысячелетий театр неотделим от общества и отражает его состояние – художественные тенденции всегда тонко передают расцвет или упадок общества. Во всем мире 27 марта отмечается День театра. Как менялось театральное искусство — в материале ФАН.

Театр зародился в Древней Греции из мистерий в честь Диониса – богослужений, на которых хор «сатиров» в козлиных шкурах распевал дифирамбы. Считается, что первый спектакль состоялся в 534 году до нашей эры, когда вместе с хором участие в постановке принял актер-декламатор, а позже его стали называть гипокритом.

В Древней Греции существовало только два жанра пьесы – трагедия и комедия. Они были основаны на исторических или мифологических сюжетах, а все роли в театре играли мужчины. Для того, чтобы передавать эмоции, актеры носили огромные маски.

В Средневековье театральное искусство пришло в упадок и было забыто. Церковь осуждала лицедейство и исключила из христианских общин актеров, музыкантов и танцоров. Театру пришлось зарождаться заново – но не на больших сценах, а среди скитальцев. В это время широкую популярность получают бродячие актеры, певцы, гимнасты и фокусники. Возрождение театра произошло в Италии в середине XV века. Новый итальянский театр поначалу был придворным, но затем ушел в массы.

В России театр появился достаточно поздно – лишь в XVII веке. Хотя церковь устраивала инсценировки некоторых обрядов. В 1672 году был создан первый придворный театр, однако он просуществовал всего несколько лет. Спустя 16 лет в Москве была основана Славяно-греко-латинская академия, при которой также был создан театр.

По данным на 2018 год, в России было 1763 театра, из них 44,4% — негосударственные. Значительную долю — 43,4% — составляют драматические театры. Второе место по популярности занимают кукольные театры. Третья по численности категория – интерактивные театры. Экспериментальные постановки получили популярность в России в последние годы, в том числе спросом пользуется иммерсивный театр и спектакли с дополненной реальностью.

Больше всего театров в Москве (438 театров), Санкт-Петербурге (275 театров), Свердловской области (70 театров), Московской области (67 театров) и Новосибирской области (48 театров).