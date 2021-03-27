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ФАН-ТВ

Петербуржцы выходят на лед Финского залива, несмотря на запрет. ФАН-ТВ

В акватории Финского залива жители Северной столицы вышли на тонкий лед, несмотря на запреты и плюсовую температуру.

Теплая погода в Петербурге выгнала жителей на пляжи Финского залива. Последние несколько дней в городе устоялась плюсовая температура: шесть-десять градусов выше нуля. Обрадовавшись солнышку, горожане бесстрашно пошли гулять по тонкому льду, многие — с детьми. Некоторые отходят от берега на десятки метров.

Стоит отметить, что постановлением правительства выход на лед запрещен вплоть до 15 апреля. Нарушение этого правила грозит штрафом до пяти тысяч рублей.

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