Вильнюс, 27 марта. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров говорит о Евросоюзе как об организации, хотя у Москвы существуют «отдельные европейские партнеры».

На недавней встрече с китайским коллегой Ван И российский министр заявил, что с ЕС как организацией у Москвы отношений нет, поскольку их уничтожили односторонние решения Брюсселя.

«Казалось бы, резкое заявление Лаврова следует принять во внимание и оценить», — отметил литовский аналитик Юргис Нявежетис.

«Отдельные партнеры», как выразился глава МИД России, взаимодействуют с Москвой на основе индивидуальных национальных интересов, а не на уровне ЕС как наднационального образования, объяснил эксперт.

«Учитывая решающую роль, которую экспорт энергоносителей и, следовательно, топлива играет в российской экономике в целом и в государственном бюджете в частности, не может быть никаких сомнений в симбиозе экономических интересов России и Европы», — сказал Нявежетис

Несмотря на это, торговля ведется между РФ и партнерами из Евросоюза, а не организацией как таковой, подчеркнул он. Россия разграничивает эти два разных понятия, поскольку Запад в лице США и ЕС продолжают концентрироваться на едином русофобском фронте, в то время как отдельные европейские страны стремятся к налаживанию диалога с Москвой.

Ранее Лавров оценил перспективы развития туризма между Россией и Китаем после окончания пандемии коронавируса.