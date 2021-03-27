Космический корабль «Союз МС-18» назван в честь Юрия Гагарина

Москва, 27 марта. Корабль «Союз МС-18», проходящий подготовку к полету к МКС был назван в честь первого человека в космосе — Юрия Гагарина, сообщили в Роскосмосе.

Корабль отправится в космос 9 апреля с космодрома Байконур, всего за несколько дней до 60-летия исторического полета Гагарина. Ракета-носитель «Союз-2.1а» была перекрашена с серо-оранжевой на бело-голубую цветовую схему. Такая же применялась на ракете «Восток-1» советского космонавта.

На борту «МС-18» будут находиться три человека: российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Они прибудут на Международную космическую станцию. Сейчас корабль проходит предстартовую подготовку.

Космонавт Петр Дубров ранее рассказал, в каких скафандрах специалисты будут выходить в открытый космос.