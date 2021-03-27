Экипаж «Союз МС-18» завершает подготовку перед отправкой на МКС

Москва, 27 марта. Основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» начали заключительный этап предстартовой подготовки на космодроме Байконур.

Об этом сообщили в Роскосмосе в субботу, 27 марта. Согласно графику подготовки, сегодня утром космонавты прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 для прохождения первой тренировки в корабле.

Как сообщили в Роскосмосе, космонавты примерили полетные скафандры «Сокол КВ-2» и заняли места в корабле.

Экипажам предстоит пройти тренировку по ручному причаливанию пилотируемого корабля к российскому сегменту МКС, а также проконтролировать укладки с научным оборудованием для проведения космических экспериментов и отработать баллистические операции.

«Завтра экипажи продолжат предстартовую подготовку в Испытательном учебно-тренировочном центре, а 4 апреля состоится контрольный осмотр корабля, передача личных вещей для их дальнейшей укладки в «Союз» и практическое занятие по работе с фотоаппаратурой», - сообщили в Роскосмосе.

Старт корабля «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года. В основной состав входят космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Недавно Роскосмос запустил ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с космодрома Восточный. На борту находятся 36 британских космических аппаратов.