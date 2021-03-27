Сенатор ответил на заявление Украины о готовности «выселить» граждан России из Крыма

Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью ФАН посоветовал киевским властям забыть о полуострове. Политик уверен — Крым никогда не вернется в состав Украины.

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что нынешние киевские власти «выселят» из Крыма граждан Российской Федерации, которые приехали на территорию полуострова после 2014 года. По его словам, на сегодняшний день в Крыму проживает около 500 тыс. людей, которых украинские власти собираются депортировать.

«Они не граждане Украины. Поэтому их судьба… Я не люблю слово «депортация», оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны, если в ней находится нежелательное лицо. Простой вопрос: как эти 500 тысяч человек попали на территорию Крыма или в город Севастополь? Если они заехали через КПВВ «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинка», через украинскую официальную часть, то, наверное, к ним не будет вопросов», — сказал он в интервью телеканалу «Дом».

Российский сенатор Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление украинского вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова. По его словам, подобного рода высказывания киевских политиков направлены исключительно на внутреннюю украинскую аудиторию.

«Во-первых, я не знаю, откуда он взял такую цифру про 500 тыс. человек. Но им ничего не стоит просто ее выдумать. Киевские власти могут заявить и об одном миллионе. Замечу, что Алексей Резников регулярно делает подобного рода заявления, поскольку они нравятся гражданам Украины. Социологические опросы, которые проводят на Украине, показывают, что более 60% жителей этой страны мечтают о том, чтобы каким-то образом Крым вернулся обратно. Кроме того, около 30% украинцев считают, что это можно осуществить военным путем. Поэтому Резников, чтобы удовлетворить их запросы, и делает подобные заявления, показывая таким образом населению, что киевские власти работают в данном направлении», — сказал собеседник ФАН.

Член международного комитета Совета Федерации остудил пыл киевских политиков. Сергей Цеков уверен, что Крым больше никогда не вернется под юрисдикцию Киева.

«Понятно, что никакой депортации российских граждан из Крыма никогда не будет. Ясно и то, что полуостров никогда не вернется обратно в состав Украину. Даже сам Резников понимает, что никакого возращения никогда не будет. Несмотря на это, он продолжает делать подобного рода заявления», — резюмировал Сергей Цеков.

Заметим, что Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали почти 97% жителей. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе России новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Украине придется ответить в ЕСПЧ за нарушение прав крымчан. Такого мнения придерживается глава Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко.