Сборная России победила Словению в матче отбора ЧМ-2022

Сочи, 27 марта. Матч сборных России и Словении завершился на сочинском стадионе «Фишт». Подопечные Станислава Черчесова победили соперника со счетом 2:1.

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счет на 26-й минуте поединка со Словенией. Нападающий воспользовался передачей Далера Кузяева и отправил мяч в нижний угол ворот Яна Облака. Спустя девять минут Дзюба оформил дубль, забив свой 29-й гол за сборную России. Йосип Иличич вскоре сократил отставание словенцев в счете. Ему удался отличный удар с левой ноги из-за пределов штрафной площади.

Во втором тайме зрители голов не увидели. Сборная России победила со счетом 2:1 и набрала шесть очков в таблице группы H квалификационного раунда ЧМ-2022.

На счету словенской сборной осталось три балла. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 30 марта. Соперником сборной России станет Словакия. Игра пройдет в Трнаве.