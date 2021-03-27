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ЦАР

Жители Нгакобо попросили президента ЦАР выдворить миротворцев ООН из города

Жители Нгакобо попросили президента ЦАР выдворить миротворцев ООН из города

Банги, 27 марта. Жители центральноафриканского города Нгакобо подписали петицию на имя президента страны Фостен-Арканжа Туадера. Люди просят главу государства прогнать из населенного пункта контингент многопрофильной миссии ООН в республике (МИНУСКА).

По словам граждан, миротворцы не защищали горожан от бандитов и просто наблюдали за происходящими бесчинствами.

«Больше месяца мы жили в страхе из-за боевиков, страдали от насилия и грабежей. Наши семьи находились в постоянной опасности. МИНУСКА бездействовала, наблюдая за страданиями населения. Миротворцы ничего не сделали, чтобы защитить нас», — говорится в петиции.

Жители также отмечают, что даже после бегства радикалов сотрудники ООН поддерживают с бандитами связь и снабжают их продовольствием, а также боеприпасами.

«Мы хотим, чтобы наши жены и дети жили в безопасности. Мы просим президента Фостен-Арканжа Туадера и правительство вывести контингент МИНУСКА. Вместо него мы хотим видеть в городе вооруженные силы ЦАР. Только они могут защитить нас и восстановить порядок», — говорится в обращении.

Миротворцы ООН неоднократно подвергались критике со стороны жителей ЦАР. По данным африканских СМИ, МИНУСКА занимается незаконной добычей золота и алмазов, а также перепродает на черный рынок изъятое у боевиков оружие.

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