Жители Нгакобо попросили президента ЦАР выдворить миротворцев ООН из города

Банги, 27 марта. Жители центральноафриканского города Нгакобо подписали петицию на имя президента страны Фостен-Арканжа Туадера. Люди просят главу государства прогнать из населенного пункта контингент многопрофильной миссии ООН в республике (МИНУСКА).

По словам граждан, миротворцы не защищали горожан от бандитов и просто наблюдали за происходящими бесчинствами.

«Больше месяца мы жили в страхе из-за боевиков, страдали от насилия и грабежей. Наши семьи находились в постоянной опасности. МИНУСКА бездействовала, наблюдая за страданиями населения. Миротворцы ничего не сделали, чтобы защитить нас», — говорится в петиции.

Жители также отмечают, что даже после бегства радикалов сотрудники ООН поддерживают с бандитами связь и снабжают их продовольствием, а также боеприпасами.

«Мы хотим, чтобы наши жены и дети жили в безопасности. Мы просим президента Фостен-Арканжа Туадера и правительство вывести контингент МИНУСКА. Вместо него мы хотим видеть в городе вооруженные силы ЦАР. Только они могут защитить нас и восстановить порядок», — говорится в обращении.

Миротворцы ООН неоднократно подвергались критике со стороны жителей ЦАР. По данным африканских СМИ, МИНУСКА занимается незаконной добычей золота и алмазов, а также перепродает на черный рынок изъятое у боевиков оружие.