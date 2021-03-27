Sohu: США попытаются оспорить право России на контроль над Северным морским путем

Пекин, 27 марта. США могут попытаться ограничить доступ России к Северному морскому пути, считают обозреватели китайского издания Sohu.

Президент США Джо Байден не намерен отказываться от жесткой риторики своих предшественников в отношениях с Россией. В ближайшее время перезагрузки диалога между США и РФ ждать не приходится. Кроме того, Вашингтон и далее будет пытаться оказывать серьезное давление на Россию. А значит, Москве следует быть готовой к тому, что следующий удар будет нанесен по Северному морскому пути. Перевод статьи Sohu приводит «ПолитРоссия».

«Предметом американского интереса является Северный морской путь, важность которого резко возросла», — отмечают авторы Sohu.

Китайские эксперты напомнили о недавнем происшествии с контейнеровозом Ever Given, севшем на мель и полностью перекрывшим движение судов по Суэцкому каналу. В итоге весь мир обратил внимание на Северный морской путь, который является альтернативой Суэцкому каналу и гораздо более удобен для доставки грузов из Азии в Европу.

«Пробка контейнеровозов на Суэцком канале подчеркнула несовершенство этого маршрута. На этом фоне было подчеркнуто стратегическое значение другого морского пути, соединяющего Европу и Азию — Севморпути», — констатируют китайские эксперты.

Пока использование Севморпути круглогодично невозможно, но уже через пять-десять лет все изменится и это направление станет основным морским торговым маршрутом. Наибольшую выгоду от использования маршрута получит Россия, так как Северный морской путь проходит вдоль ее берегов. Вот только американцев это категорически не устраивает.

США попытаются оспорить законное право России на контроль над Северным морским путем. Действовать они будут привычными методами: военными угрозами, юридическим давлением. Москва должна быть готова отбивать удары со стороны Вашингтона.

Эксперты ранее оценили возможные последствия аварии в Суэцком канале для российской экономики.