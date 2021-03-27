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Алена Полынь рассказала, кого могут убить обычные слухи

Алена Полынь рассказала, кого могут убить обычные слухи

Оскорбительные выдумки не могут причинить вреда известным людям, однако могут довести до смерти обычного человека. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт прокомментировала новость о том, что в последние дни недоброжелатели распространяли в Сети слухи о смерти голливудского актера Вина Дизеля. По ее словам, такие сплетни едва ли могли даже испортить артисту настроение.

«Звезд часто обвиняют в разных оскорбительных вещах, которых они не делали, поэтому у них формируется защита», — отметила специалист.

Алена Полынь раскрыла, в чем состоит секрет такой способности не поддаваться влиянию всевозможных сплетен.

«У всех известных людей есть личностный эгрегор — мощная энергоструктура. Зачастую она остается с человеком даже после его смерти. Кого-то уже нет в живых, а о них помнят, пишут книги, ставят им памятники», — пояснила собеседница ФАН.

Алена Полынь рассказала, кого могут убить обычные слухи

В завершение она отметила, для кого, казалось бы, обычные глупые выдумки могут представлять смертельную опасность.

«Такими слухами можно убить обычного человека. Например, он может прочитать, как в интернете распространяют слухи, что с ним случилось что-то ужасное, и начнет притягивать к себе подобную ситуацию. У меня была клиентка. В одной из социальных сетей разместили ее фото, обработанное в фоторедакторе. На снимке у нее не было головы. Она писала в службу поддержки, требовала убрать эту публикацию. В любом случае — суть в том, что потом у нее действительно начались проблемы с головой», — подытожила ведьма.

Ранее Алена Полынь рассказала о том, как угасают жизнь и карьера актера Алексея Панина.

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