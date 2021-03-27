Алена Полынь рассказала, кого могут убить обычные слухи

Оскорбительные выдумки не могут причинить вреда известным людям, однако могут довести до смерти обычного человека. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт прокомментировала новость о том, что в последние дни недоброжелатели распространяли в Сети слухи о смерти голливудского актера Вина Дизеля. По ее словам, такие сплетни едва ли могли даже испортить артисту настроение.

«Звезд часто обвиняют в разных оскорбительных вещах, которых они не делали, поэтому у них формируется защита», — отметила специалист.

Алена Полынь раскрыла, в чем состоит секрет такой способности не поддаваться влиянию всевозможных сплетен.

«У всех известных людей есть личностный эгрегор — мощная энергоструктура. Зачастую она остается с человеком даже после его смерти. Кого-то уже нет в живых, а о них помнят, пишут книги, ставят им памятники», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она отметила, для кого, казалось бы, обычные глупые выдумки могут представлять смертельную опасность.

«Такими слухами можно убить обычного человека. Например, он может прочитать, как в интернете распространяют слухи, что с ним случилось что-то ужасное, и начнет притягивать к себе подобную ситуацию. У меня была клиентка. В одной из социальных сетей разместили ее фото, обработанное в фоторедакторе. На снимке у нее не было головы. Она писала в службу поддержки, требовала убрать эту публикацию. В любом случае — суть в том, что потом у нее действительно начались проблемы с головой», — подытожила ведьма.

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