ВВС США потратят 518 млн долларов на ракеты класса «воздух — воздух»

Вашингтон, 27 марта. Стоимость контракта на производство партии модернизированных ракет «воздух — воздух» средней дальности составила более 518 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Минобороны США.

Американское военное ведомство заявило, что компания «Raytheon Missiles and Defense» в рамках контракта на партию ракет «воздух — воздух» осуществит поставку снарядов в Болгарию, Канаду, Данию, Индонезию, Японию, Португалию, Катар, Саудовскую Аравию, Словакию и Южную Корею.

Ракета AIM-120 AMRAAM создана как управляемый всепогодный снаряд средней дальности. Ракету приняли на вооружение ВВС США еще в 1991 году.

Ранее сообщалось, что российские ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 «Вымпел» составляют достойную конкуренцию американской платформе AIM-120 AMRAAM. Именно «Вымпелом» вооружены истребители пятого поколения Су-35С.