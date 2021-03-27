Россиянам объяснили опасность безглютеновой диеты

Москва, 27 марта. Безглютеновая диета может нести опасность для человеческого организма. Об этом рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Многие считают, что отказ от выпечки и хлеба только положительно сказывается на здоровье, однако в действительности глютен, содержащийся в этих продуктах, полезен для 99% людей, рассказала Денисова. В частности, микроэлемент помогает развиваться детскому организму.

Повышенный риск возникновения раковых заболеваний из-за глютена не был научно доказан, подчеркнула эксперт. Денисова также напомнила, что в нем содержится много полезных компонентов, в числе которых витамины В6, В1, Е, A и B2.

Резкая потеря веса может навредить здоровью человека, поэтому в похудении следует придерживаться определенной нормы. Об этом заявили в Национальной службе здравоохранения Англии.