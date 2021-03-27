Россиянам рассказали о вреде и пользе масел

Москва, 27 марта. Неправильное применение разных видов масла может причинить вред организму человека. Об этом рассказала диетолог Инна Кононенко.

Клиент при выборе товара должен ориентироваться на продукт, который продается в жестяной банке, подчеркнула эксперт. Кононенко напомнила, что сейчас на рынке можно встретить множество масел, в числе которых кокосовое, рапсовое, льняное, ореховое, конопляное и другие.

«Ореховые масла содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, которые не так часто встречаются у нас в рационе и являются профилактикой раковых заболеваний», — поделилась диетолог.

Стоит учитывать, что подсолнечное масло для приготовления пищи можно использовать только на ранних сроках хранения, добавила Кононенко. В других ситуациях его лучше исключить из рациона. Также допускается его использование для заправки салата.

Самые обычные продукты могут стать опасными для человека при нарушении правил хранения и готовки. Об этом ранее рассказала диетолог, член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева.