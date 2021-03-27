В Крыму отреагировали на указ Зеленского о признании России врагом

Симферополь, 27 марта. Новый указ президента Украины Владимира Зеленского вызвал шквал критики со стороны как россиян, так и украинцев. Корреспондент ФАН пообщался с крымчанами и украинцами, переехавшими на ПМЖ на полуостров, о том, как они воспринимают подобные действия со стороны Киева.

Напомним, на днях Зеленский подписал указ о признании России военным противником Украины. При этом подписанная «Стратегия военной безопасности» даже допускает проведение полномасштабных боевых действий с РФ в определенных ситуациях.

«Раз Украина признала нас главным врагом, так, может, перестать поставлять тогда ей зерно? Вывозить из Крыма автозапчасти на продажу? Может, перестать продавать государству, считающему нас врагами, фрукты и овощи? Они не жалели ни Донецк, ни Луганск, когда их бомбили, не пускали гуманитарные грузы, когда у нас не было еды и воды, не помогали нашим пенсионерам, когда те пытались получить пенсии. Разве уже тогда они не объявили Россию и русский Донбасс врагами?» — сказала ФАН Наталья, которая в 2015 году после страшных событий в Донбассе переехала с семьей в Крым из Енакиево.

На Украине, помимо принятого указа, предложили укрепить дамбу Северо-Крымского канала, чтобы жители Крыма случайно не получили ни капли днепровской воды. Этот факт вызвал еще больше негатива со стороны россиян.

«Нам-то какая разница, что у них появляются новые бумажки и называются законопроектами? Северо-Крымский канал они и так перекрыли — у нас бурят скважины и строят водоводы; энергию отключили, но нам ее с Кубани перебросили. Они там с врагами точно не ошиблись? А давайте мы вам воду перекроем? Россия может просто взять и перекрыть воду Украине: киевские болтуны пусть не забывают, что Днепр хоть и протекает по территории Украины, но начинается его исток именно в России. Что нам мешает это сделать? Наверное, то, что в РФ о людях заботятся, а не плюют ни на свой, ни на чужой народ. Я рад, что мы не опускаемся до их уровня, жаль только, что этого некоторые не ценят», — сказал житель полуострова, переехавший сюда из Брянской области четыре года назад.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Зеленский утвердил новую стратегию по «возвращению» Крыма, согласно которой страна якобы должна войти в состав НАТО, после чего прекратить «оккупацию» части земель со стороны России.