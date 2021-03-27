ВВП Венесуэлы растет, началось расследование убийств в Апуре

Аналитики прогнозируют рост ВВП Венесуэлы, армия продолжает бои с радикалами FARC в Апуре, а Мадуро анонсирует крупное международное мероприятие. Об этих и других событиях читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Бои с повстанцами в Апуре

На юге штата Апуре продолжаются столкновения между Национальными вооруженными силами Венесуэлы (FANB) и повстанцами из радикальной фракции группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Адмирал Ремихио Себальос рассказал, что военнослужащие продолжают «наносить сильные удары по колумбийским иррегулярным преступным группам». По его словам, повстанцы 24 марта пытались атаковать военный пост, но были нейтрализованы.

FANB sigue dando golpes a grupos irregulares en Apure: Remigio Ceballos https://t.co/YFBcqBuVIm a través de @teleiguana — Miguel Pérez Pirela (@maperezpirela) March 26, 2021

Операция FANB продолжается с 21 марта. На сегодняшний день известно, что погибли двое венесуэльских военных, захвачено более 30 повстанцев и уничтожено шесть лагерей. Радикалы из FARC в ответ взорвали здание Национальной единой службы таможенной и налоговой администрации (SENIAT) в городке Ла Виктория на границе с Колумбией. В результате вооруженного конфликта свои дома в Апуре покинули более 4 тыс. венесуэльцев.

Венесуэла также организовала расследование убийства семьи в штате, об этом сообщил Генеральный прокурор государства Тарек Уильям Сааб.

Жители Гуасдуалито опасаются нехватки продовольствия

Жители города Гуасдуалито боятся прекращения поставок продовольствия из-за боев в Апуре. Венесуэльцы жалуются, что зависят от поставок продовольствия из Колумбии, и если напряжение на границе продолжится, то может возникнуть дефицит. Торговцы из других городов тоже не спешат ехать в Гуасдуалито, потому что опасаются потерять товар из-за военных столкновений.

Отсутствие питьевой воды в общинах штата Яракуй

Сильные осадки привели к отсутствию питьевой воды в нескольких общинах штата Яракуй — из строя три из шести систем по сбору воды. Оставшиеся установки работают на 70-90% своей мощности, отметили представители компании Yaracuy Waters.

Центральная Венесуэла

Шесть врачей скончались из-за COVID-19 в Карабобо

Организация объединенных врачей Венесуэлы сообщила, что за последние девять дней в Карабобо скончались шесть медиков из-за осложнений, связанных с COVID-19. Больше всего смертей из-за коронавируса зарегистрировано среди акушеров-гинекологов. Организация призвала органы здравоохранения страны уделять больше внимания работникам медицинского сектора.

Восточная Венесуэла

Гибель военного в Упате

В городе Упата, столице муниципалитета Пиар, погиб сотрудник Национальных вооруженных сил Венесуэлы (FANB) из-за взрыва газового баллона. Известно, что мужчину звали Родригес Гил, он служил в должности сержанта. Подробности происшествия устанавливаются.

Bolívar | Muere militar en explosión de una bombona de gas en un comando rural ???? | #Regionales #DejenEntrarLasvacunas https://t.co/jUmEAYcdqJ — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) March 27, 2021

В Сан-Феликсе закрыли тренажерный зал за нарушение карантина

Полицейские города Сан-Феликс закрыли тренажерный зал, который работал, несмотря на объявленный карантин. На кадрах, которые появились в Сети, заметно, что люди в зале не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию. Правоохранители задержали администратора до выяснения всех причин.

#26Mar | [VIDEO] Cierran gimnasio en San Félix por incumplir la cuarentena https://t.co/utzawKmEdW — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 26, 2021

Политика

Мадуро анонсировал крупный международный конгресс

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу, что организует в июне международный конгресс, на котором соберутся больше тысячи человек из разных стран мира. Планируется, что мероприятие пройдет с 21 по 24 июня. Его посетит порядка 1,2 тыс. гостей. Президент отметил, что надеется на стабилизацию ситуации с COVID-19 к этому времени.

ElChisteDeLaSemana: Nicolás Maduro espera tener “frenada” la pandemia para junio e invitó a extranjeros a venir al país https://t.co/i3BAhvpGtA #siempreinformado pic.twitter.com/fHuWfruDAF — Soy Actualidad (@soyactualidad) March 26, 2021

Экономика

Рост ВВП Венесуэлы

Швейцарская компания Credit Suisse спрогнозировала рост ВВП Венесуэлы на 4% в течение 2021 года, это будет впервые с начала кризиса в 2013 году. По словам аналитиков, экономическую активность в стране возродило то, что в последние месяцы Николас Мадуро смягчил валютный контроль.

NEW: @CreditSuisse forecasts Venezuela's GDP will expand 4%, which would be the first growth in the crisis-wracked economy since 2013. Maduro's relaxing of currency controls has "rekindled economic activity — even if just slightly. Growth this year is NOT just a dead cat bounce." pic.twitter.com/4wIfjdU93v — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 26, 2021

Гуманитарные вопросы

На 27 марта 2021 в Венесуэле зафиксировано 154,9 тыс. случаев заражения COVID-19. За последние сутки число заболевших выросло на 740 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 1, 5 тыс. инфицированных. В активной фазе болезни находятся 9, 8 тыс. человек, 162 из них — в критическом состоянии.