ВВП Венесуэлы растет, началось расследование убийств в Апуре

Аналитики прогнозируют рост ВВП Венесуэлы, армия продолжает бои с радикалами FARC в Апуре, а Мадуро анонсирует крупное международное мероприятие. Об этих и других событиях читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

На юге штата Апуре продолжаются столкновения между Национальными вооруженными силами Венесуэлы (FANB) и повстанцами из радикальной фракции группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Адмирал Ремихио Себальос рассказал, что военнослужащие продолжают «наносить сильные удары по колумбийским иррегулярным преступным группам». По его словам, повстанцы 24 марта пытались атаковать военный пост, но были нейтрализованы.

Операция FANB продолжается с 21 марта. На сегодняшний день известно, что погибли двое венесуэльских военных, захвачено более 30 повстанцев и уничтожено шесть лагерей. Радикалы из FARC в ответ взорвали здание Национальной единой службы таможенной и налоговой администрации (SENIAT) в городке Ла Виктория на границе с Колумбией. В результате вооруженного конфликта свои дома в Апуре покинули более 4 тыс. венесуэльцев.

Венесуэла также организовала расследование убийства семьи в штате, об этом сообщил Генеральный прокурор государства Тарек Уильям Сааб.

Жители города Гуасдуалито боятся прекращения поставок продовольствия из-за боев в Апуре. Венесуэльцы жалуются, что зависят от поставок продовольствия из Колумбии, и если напряжение на границе продолжится, то может возникнуть дефицит. Торговцы из других городов тоже не спешат ехать в Гуасдуалито, потому что опасаются потерять товар из-за военных столкновений.

Сильные осадки привели к отсутствию питьевой воды в нескольких общинах штата Яракуй — из строя три из шести систем по сбору воды. Оставшиеся установки работают на 70-90% своей мощности, отметили представители компании Yaracuy Waters.

Организация объединенных врачей Венесуэлы сообщила, что за последние девять дней в Карабобо скончались шесть медиков из-за осложнений, связанных с COVID-19. Больше всего смертей из-за коронавируса зарегистрировано среди акушеров-гинекологов. Организация призвала органы здравоохранения страны уделять больше внимания работникам медицинского сектора.

В городе Упата, столице муниципалитета Пиар, погиб сотрудник Национальных вооруженных сил Венесуэлы (FANB) из-за взрыва газового баллона. Известно, что мужчину звали Родригес Гил, он служил в должности сержанта. Подробности происшествия устанавливаются.

Полицейские города Сан-Феликс закрыли тренажерный зал, который работал, несмотря на объявленный карантин. На кадрах, которые появились в Сети, заметно, что люди в зале не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию. Правоохранители задержали администратора до выяснения всех причин.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу, что организует в июне международный конгресс, на котором соберутся больше тысячи человек из разных стран мира. Планируется, что мероприятие пройдет с 21 по 24 июня. Его посетит порядка 1,2 тыс. гостей. Президент отметил, что надеется на стабилизацию ситуации с COVID-19 к этому времени.

Швейцарская компания Credit Suisse спрогнозировала рост ВВП Венесуэлы на 4% в течение 2021 года, это будет впервые с начала кризиса в 2013 году. По словам аналитиков, экономическую активность в стране возродило то, что в последние месяцы Николас Мадуро смягчил валютный контроль.

NEW: @CreditSuisse forecasts Venezuela's GDP will expand 4%, which would be the first growth in the crisis-wracked economy since 2013. Maduro's relaxing of currency controls has "rekindled economic activity — even if just slightly. Growth this year is NOT just a dead cat bounce." pic.twitter.com/4wIfjdU93v