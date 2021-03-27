Украинский политолог предрек Незалежной безрадостное будущее

Киев, 27 марта. Украину может ждать участь геополитического лузера, если Киев не изменит своего отношения к партнерам, считает политолог Андрей Золотарев.

По его словам, в мире Незалежную начинают воспринимать как страну, от которой можно ожидать чего угодно. Киев движется по направлению к внешнеполитическому дефолту, разрушая взаимоотношения с теми странами, в сотрудничестве с которыми должен быть заинтересован, подчеркнул политолог.

«Если Украина продолжит действовать так же по отношению к своим партнерам, то она останется ни с чем, а точнее — только с кредитами МВФ и долгами. Она станет выполнять роль шила в руках США, которым Вашингтон будет время от времени покалывать Россию», — сказал Золотарев.

Таким образом, Украину настигнет участь геополитического лузера, а жителям страны придется несладко.

«Уже отчетливо проглядывается наша перспектива — перспектива двух «в»: выезжаем и вымираем. Разница между смертностью и рождаемостью у нас — минус 400 тысяч, плюс масса украинцев, выезжающих за рубеж», — объяснил политолог.

Незалежная теряет человеческий капитал, и перспектив у нее для «экономического чуда» просто не может быть, сказал Золотарев. Он отметил, что предприятия можно восстановить, а технологии — усовершенствовать, но без нужных людей ничего не получится.

Ранее политолог Дмитрий Абзалов рассказал о судьбе Украины в случае возвращения Петра Порошенко на пост президента страны.