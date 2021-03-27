Вдова Олега Табакова призналась в безумной любви к Безрукову

Москва, 27 марта. Представители СМИ постоянно приписывают российской актрисе Марине Зудиной романы с разными мужчинами. Недавно стало известно о безумной любви артистки к актеру Сергею Безрукову.

После смерти великого мэтра российского кинематографа Олега Табакова личная жизнь его вдовы Марины Зудиной вызывает огромное количество вопросов. Мало кто может поверить, что красивая актриса посвящает себя только детям и карьере. Поэтому в СМИ постоянно появляются материалы о новых романах артистки с коллегами по звездному цеху.

«Недавно наткнулась и долго смеялась, якобы у меня роман с Андреем Смоляковым. Мы два года не виделись, встретились в Лондоне. Поэтому я бросилась к нему. Я была с дочкой, а он со своей прекрасной, талантливой женой», — приводят слова Зудиной корреспонденты программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Актриса рассказала, что испытывает особый трепет и любовь ко всем ученикам своего покойного мужа. В их числе Смоляков, Евгений Миронов и Сергей Безруков.

«Я, естественно, люблю их какой-то безумной, искренней любовью. Я к тому, что люди все время привязываются, но есть глобальные отношения – а это круче. Есть то, что навсегда, и это уже разрушить нельзя», — заявила вдова Табакова.

После смерти великого артиста в 2018 году Зудина трепетно хранит память о своем супруге. Иногда она радует своих подписчиков в Instagram редкими архивными фотографиями. Недавно звезда сериала «Содержанки» выложила фотографию, которая была сделана в 1993 году.