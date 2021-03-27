Москва, 27 марта. Известный российский исполнитель Дима Билан подсчитывает убытки, которые нанес ему потоп. О неприятности в доме артиста стало известно из шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Некоторое время назад известный музыкант проснулся от странного шума. Лишь спустя время он увидел, что его новый дом затопило. Происшествие случилось с артистом во Всемирный день водных ресурсов. Пока артист только начал подсчитывать убытки и возможную стоимость ремонта.

«День водных ресурсов начался у меня с потопа. Я не знаю, или какой-то стояк у меня там прорвало, или еще что-то… Ну я проснулся, а вокруг меня —океан буквально. Первый этаж весь промочило», — рассказал артист.

Ради этого ему пришлось изменить свои планы и вернуться в Подмосковье, чтобы следить за ремонтными работами по восстановлению имущества. Для Билана произошедшее стало настоящей катастрофой, ведь он совсем недавно въехал в свой новенький особняк.

По информации в СМИ, элитную недвижимость Дима Билан приобрел недавно за 4,5 миллиона долларов (примерно 340 миллионов рублей). Дом с панорамными окнами располагается в заповедной зоне в Серебряном Бору. Артист боится представить, сколько может стоить восстановление дома.

Недавно Билан стал одним из немногих российских артистов, кто вступился за певицу Манижу. На артистку обрушился буквально шквал гневных отзывов после ее победы на отборочном конкурсе для Евровидения. Популярный исполнитель уверен, что артистка как никто другой заслуживает представлять нашу страну.