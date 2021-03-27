Полиция после жалоб нагрянула на ЛГБТ-фестиваль в офис «Немецко-Русского обмена». ФАН-ТВ

Встреча представителей ЛГБТ-сообщества в офисе оппозиционной организации «Немецко-Русский обмен», генеральным директором которой является Елена Белокурова, закончилась, не успев начаться, визитом сотрудников правоохранительных органов.

Полиция прибыла на место проведения фестиваля «Рука об Руку» после получения жалобы о правонарушениях и пропаганде ЛГБТ-взглядов. На территории НРО собрались женщины, среди которых были и совсем юные девушки.

Открыла мероприятие Елена Белокурова, пожелала юным девушкам отстаивать свои права, которые якобы регулярно нарушают. Затем гендиректор НКО передала слово представителю социально-художественного проекта, посвященного борьбе с гендерной дискриминацией «Ребра Евы». Та успела за свое краткое выступление рассказать об истоках феминизма и уничижительно высказаться о свадебных традициях восточных народов.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют, были ли в НКО попытки пропагандировать ЛГБТ-взгляды, и опрашивают пришедших на фестиваль. 41 человеку вынесли предупреждение.

Напомним, в 2016 году организация «Немецко-Русский обмен» была юридически ликвидирована. НРО могли признать иноагентом, но после закрытия организация зарегистрировалась в качестве коммерческой.

Основанная деятельность организации, которую подозревают в иностранном финансировании, заключается в проведении сомнительных мероприятий для школьников и студентов. НРО отметилась антироссийским митингом у посольства РФ в Берлине и агрессивными призывами перед проведением референдума в Крыму.