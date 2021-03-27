Лондон назвал Москву «самой острой угрозой» в киберпространстве

Лондон, 27 марта. Российская Федерация является «самой острой угрозой» для Великобритании, заявила руководитель британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон.

По ее словам, с момента своего основания центр поддерживал заявления о том, что КНДР, Иран, Китай и Россия якобы осуществляют враждебную деятельность в киберпространстве. Об этом она рассказала во время выступления на онлайн-мероприятии белфастского университета Queen's University.

«И мы продолжаем внимательно относиться к угрозе, которую эти и другие страны представляют для Великобритании», — заявила она.

Кэмерон подчеркнула, что в киберпространстве Россия представляет собой «наиболее острую реальную угрозу» для Великобритании.

Ранее китайское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Пекин вводит санкции в отношении Великобритании в ответ на односторонние ограничительные меры из-за Синьцзяна.